Bundesliga'nın 18. haftasında dev derbi! Lider Bayern Münih, kendi evinde Augsburg'u ağırlıyor. Ligde namağlup zirvede yer alan ve 50 puanla en yakın rakibi Dortmund'a 11 puan fark atan Bavyera ekibi, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Karşısında ise düşme hattıyla flört eden ve 16 puanla 15. sırada mücadele eden Augsburg var. Küme düşme tehlikesiyle boğuşan konuk ekip, dev rakibi karşısında tarihi bir galibiyet alarak hem moral bulup hem de puanla rahatlamak istiyor. Allianz Arena'da oynanacak kritik Bayern Münih Augsburg mücadelesinin başlama saati, yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler haberimizde...

Münih'teki Bayern Münih-Augsburg mücadelesi, kağıt üzerinde ligin en dominant gücü ile deplasman karnesi zayıf bir ekibi karşı karşıya getiriyor. Ev sahibi Bayern Münih, Vincent Kompany yönetiminde ligin hem en çok gol atan hem de en az gol yiyen takımı olarak kusursuz bir sezon geçiriyor. Hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise engelini rahat geçen Bavyera ekibi, ligde de hata yapmayarak taraftarına bir derbi galibiyeti daha hediye etmek niyetinde. Konuk ekip Augsburg cephesinde ise işler bir hayli zor; son 5 maçında istikrarsız bir görüntü çizen ekipte savunmanın önemli ismi Noahkai Banks sarı kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Augsburg, Allianz Arena'da katı bir savunma kurgusuyla direnmeye çalışacak olsa da, Bayern'in sahasındaki ezici üstünlüğü maçın favorisini açıkça belli ediyor. İşte Bayern Münih-Augsburg maçının canlı yayın bilgileri...

Bayern Münih-Augsburg MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bayern Münih-Augsburg maçı, 24 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Allianz Arena'daki mücadele, Türkiye saati ile 17.30'da başlayacak.

Bayern Münih-Augsburg MAÇI HANGİ KANALDA?

Bundesliga'nın 18. haftasında oynanacak Bayern Münih-Augsburg mücadelesi S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bayern Münih-Augsburg MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih: Neuer; Bischof, Tah, Kim, Ito; Kimmich, Goretzka; Olise, Gnabry, Diaz; Kane

Augsburg: Dahmen; Keitel, Schlotterbeck, Zesiger; Fellhauer, Rexhbecaj, Massengo, Giannoulis; Rieder, Claude-Maurice; Gregoritsch

