İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Bournemouth ile Liverpool karşı karşıya geldi. Vitality Stadium'da oynanan maçta Bournemouth, Liverpool'u 3-2 mağlup etti.
Bournemouth'un gollerini 26. dakikada Evanilson, 33. dakikada Alejandro Jimenez ve 90+5. dakikada Amine Adli kaydederken Liverpool'un gollerini 45. dakikada Virgil Van Dijk ve 80. dakikada Dominik Szaboszlai attı.
Bu sonuçla birlikte Bournemouth ligde 3 maçlık yenilmezlik serisi elde etti ve puanını 30'a yükseltti. Liverpool'un ise ligde galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Merseyside ekibi 36 puanla ligde 4. sırada bulunuyor.
ENES ÜNAL OYUNA GİRDİ
Milli futbolcumuz Enes Ünal, 90+3. dakikada Bournemouth adına oyuna girdi.