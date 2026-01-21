Suudi Pro Lig'de heyecan dorukta! 34 puanla ikinci sırada yer alan Al Nassr, Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği kadrosuyla 16. hafta maçında Damac deplasmanına çıkıyor. Jorge Jesus yönetimindeki konuk ekip, son maçta Al Shabab'ı 3-2 yenmesinin ardından morali yerinde bir şekilde sahaya çıkacak. Lider Al Hilal'in 3 puan gerisindeki Al Nassr, şampiyonluk yarışında kalmak için galibiyet peşinde. Karşısında ise 11 puanla ligde kalma mücadelesi veren Damac bulunuyor. Ev sahibi ekip, bu sezon evinde henüz galibiyet alamamanın sıkıntısını yaşıyor ve puanları hayati önem taşıyor. Yıldız futbolcular kadrosuna sahip Al Nassr'ın hücum gücü ile Damac'ın ligde kalma direnci kozlarını paylaşacak. Damac FC-Al Nassr maçı canlı yayın detayları ve muhtemel 11'ler haberimizde.

Damac FC-Al Nassr maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Damac FC-Al Nassr mücadelesi, konuk takım için için 'telafisi olmayan' maçlardan biri. Al Nassr'da tüm gözler, bu sezon ligde 15 golü bulunan ve kariyerinin 1000. golüne adım adım yaklaşan efsane Cristiano Ronaldo üzerinde olacak. Ev sahibi Damac cephesinde ise teknik direktör Nuno Almeida, dev rakibine sürpriz yapmaya çalışacak. Damac'ın bu sezon evindeki 7 maçta galibiyet alamamış olması, Al Nassr'ın iştahını kabartan en büyük istatistik olarak göze çarpıyor. Peki Damac FC-Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Damac FC-Al Nassr MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Damac FC-Al Nassr maçı, 21 Ocak Çarşamba, günü oynanacak. Mücadele, Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

Damac FC-Al Nassr MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 16. haftasında oynanacak Damac FC-Al Nassr mücadelesi, TRT Tabii Spor 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Damac FC-Al Nassr MAÇI CANLI İZLE | TRT TABİİ SPOR 5