Napoli-Parma CANLI YAYIN | Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Serie A'nın 20. haftasında lider yarışındaki Napoli, Diego Armando Maradona Stadı'nda Parma ile karşı karşıya geliyor. Antonio Conte'nin çalıştırdığı Napoli, 39 puanla 3. sırada yer alıyor ve liderlik yarışında kalmak için bu maçtan galibiyetle ayrılmak zorunda. Teknik direktör Conte, taraftarının desteğiyle Parma karşısında 3 puan hedefliyor. Konuk ekip Parma ise 21 puanla 14. sırada bulunuyor ve küme düşme hattından uzaklaşmak için her puana ihtiyaç duyuyor. Carlos Cuesta yönetimindeki konuk ekip, Napoli deplasmanından sürpriz bir sonuçla dönmeyi planlıyor. Napoli'nin iç sahadaki üstünlüğü ile Parma'nın kontra atak gücü arasındaki mücadele, maçın kilit noktası olacak. İtalya Serie A'nın heyecan dolu Napoli-Parma maçının detayları haberimizde...