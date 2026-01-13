Newcastle United-Manchester City maçı izle: Ne zaman ve hangi kanalda?

İngiltere Lig Kupası yarı finalinde nefes kesen bir mücadele sahne alıyor. Kendi sahasında oynayacağı bu kritik karşılaşmada Newcastle United, Eddie Howe yönetiminde finale bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Pep Guardiola’nın öğrencileri Manchester City ise deplasmanda kusursuz bir performans sergileyerek tur biletini almanın peşinde. Futbolseverler, bu önemli maçın oynanacağı tarih, saat ve yayın bilgilerini merakla takip ediyor. Peki, Newcastle United-Manchester City maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?