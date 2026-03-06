Al Taawon-Al Fateh maçı canlı yayın izle: Saati, kanalı ve detaylar!

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan dorukta! 25. haftanın kritik mücadelesinde Al Taawoun, evinde Al Fateh'i ağırlıyor. 41 puanla 6. sırada bulunan ve ilk 5'e yükselme hedefi güden ev sahibi ekip, son haftalarda aldığı mağlubiyet ve beraberliklerle düşüşe geçti. Rodolfo Arruabarrena yönetimindeki Al Taawoun, taraftarı önünde galibiyet arayışında. Karşısında ise 28 puanla 9. sırada yer alan ve ilk yarıda rakibine 5-2 yenilen Al Fateh bulunuyor. Konuk ekip hem bu ağır yenilginin rövanşını almak hem de düşme hattından uzaklaşarak ilk 10'daki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Al Taawoun-Al Fateh maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi tüm detaylar...