Bayern Münih-Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga’da haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Bayern Münih-Borussia Mönchengladbach maçı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Bayern Münih, şampiyonluk yolunda kritik bir maça çıkarken rakibi Borussia Mönchengladbach karşısında hata yapmak istemiyor. Bayern Münih - Borussia Mönchengladbach maçının başlama saati, canlı yayın kanalı ve karşılaşmaya dair tüm gelişmeler futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte maçla ilgili merak edilen tüm bilgiler...