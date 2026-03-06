Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyonluk yarışının kızıştığı günlerde, 58 puanla 3. sırada bulunan Al Hilal, sahasında ligin son sırasındaki Al Najma ile karşı karşıya geliyor. Simone Inzaghi yönetimindeki mavi-beyazlılar, lider Al Nassr'ı yakından takip ederken puan kaybına izin veremiyor. İlk yarıda deplasmanda 4-2 kazandıkları rakiplerini bu kez evlerinde farklı yenmek isteyen Al Hilal, zirve yolunda kararlı. Diğer yanda ise sadece 8 puanla kümede kalma mücadelesi veren Al Najma, Riyad deplasmanında sezonun sürprizini yaparak hayatta kalmak için son kozlarını oynayacak. Kritik maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde...

Al Hilal Riyadh-Al Najma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Riyad'daki görkemli Kingdom Arena'daki mücadelede Al Hilal, serisini sürdürmek niyetinde. Ev sahibi ekip, bu sezon ligde henüz mağlubiyet yüzü görmeyen tek takım olma unvanını korumak istiyor. Konuk ekip Al Najma cephesinde ise işler bir hayli karamsar; ligin en çok gol yiyen takımı unvanıyla çıkacakları bu deplasmanda, katı bir savunma anlayışıyla en azından bir puan koparabilmenin hesaplarını yapıyorlar. İşte Suudi Arabistan'da gecenin en adaletsiz gibi gözüken ama futbolun doğası gereği sürprizlere açık randevusuna dair tüm detaylar...

Al Hilal Riyadh-Al Najma MAÇI NE ZAMAN?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 25. haftasındaki Al Hilal Riyadh-Al Najma maçı, 6 Mart Cuma günü oynanacak.

Al Hilal Riyadh-Al Najma MAÇI SAAT KAÇTA?

Al Hilal Riyadh-Al Najma maçı, Türkiye saati ile 22.00'de start alacak.

Al Hilal Riyadh-Al Najma MAÇI HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Pro Lig'de puan tablosunu yeniden yazabilecek nitelikteki Al Hilal Riyadh-Al Najma maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.