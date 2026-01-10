İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 19. hafta mücadelesinde Villarreal, evinde Deportivo Alaves'i ağırlıyor. Marcelino yönetimindeki ev sahibi, 38 puanla 3. sırada yer alıyor ve Real Madrid ile Barcelona'nın hemen arkasında şampiyonluk yarışını sürdürüyor. Ev sahibi ekip, taraftarları önünde galibiyetle puanını 41'e çıkarmak ve zirve takibini güçlendirmek istiyor. Konuk Alaves ise 19 puanla 14. sırada bulunuyor ve küme düşme hattından uzaklaşmak için her puana muhtaç durumda. Eduardo Coude yönetimindeki takım, geçen hafta Real Oviedo ile 1-1 berabere kalarak moral bulmuştu. Zorlu Villarreal deplasmanından puan çıkarmak isteyen Alaves'in savunma odaklı bir oyun planıyla sahaya çıkması bekleniyor. İşte Villarreal-Deportivo Alaves maç bilgileri...

Villarreal-Deportivo Alaves maçını canlı takip etmek için tıklayın....

Villarreal, 2026 yılına müthiş bir form grafiğiyle girdi ancak bu maça oldukça kabarık bir eksik listesiyle çıkıyor. Savunmanın kilit isimleri Logan Costa'nın yokluğuna, Afrika Uluslar Kupası (AFCON) için milli takımlarına giden Pape Gueye ve Ilias Akhomach da eklendi. Buna rağmen hücumda Ayoze Perez, Alberto Moleiro ve Gerard Moreno gibi isimlerin varlığı, Villarreal'i maçın mutlak favorisi yapıyor. Konuk ekip Alaves ise savunmadaki sakatlık krizini Lucas Boye ve Carlos Vicente'nin hızıyla cezalandırıp sürpriz bir sonuç alarak sahadan ayrılmak niyetinde. İşte Villarreal-Deportivo Alaves maçının detayları...

Villarreal-Deportivo Alaves MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Villarreal-Deportivo Alaves maçı, 10 Ocak Cumartesi günü Türkiye saati ile 18.15'te, La Ceramica Stadyumu'nda oynanacak.

Villarreal-Deportivo Alaves MAÇI HANGİ KANALDA?

La Liga'nın 19. haftasında oynanacak Villarreal-Deportivo Alaves karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Villarreal-Deportivo Alaves MUHTEMEL 11'LER

Villarreal: Junior; Mourino, Veiga, Foyth, Pedraza; Pepe, Parejo, Comesana, Moleiro; Perez, Mikautadze

Deportivo Alaves: Sivera; Jonny, Tenaglia, Pacheco, Parada; Ibanez, Blanco; Vicente, Alena, Rebbach; Boye