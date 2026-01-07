İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Crystal Palace ile Aston Villa kozlarını paylaşıyor. Selhurst Park'ta oynanacak kritik mücadelede ev sahibi Crystal Palace, son 7 maçtır galibiyet alamayan kötü gidişatına son vermek için taraftarının desteğine güveniyor. Oliver Glasner yönetimindeki takım 27 puanla 14. sırada bulunuyor. Karşılarında ise sezonun sürpriz takımlarından Aston Villa var. Unai Emery'nin çalıştırdığı Villa, 42 puanla 3. sıraya yükselmiş durumda ve şampiyonluk yarışında söz sahibi olmak istiyor. Lider Arsenal'i yakalamak isteyen konuk ekip, Crystal Palace deplasmanından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Aston Villa-Crystal Palace maçının yayın saati ve kanalı haberimizde...

Crystal Palace-Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Selhurst Park'ta oynanacak Crystal Palace-Aston Villa mücadelesi, iki takımın da kaderini doğrudan etkileyecek bir taktik savaşına sahne olacak. Ev sahibi Crystal Palace, son haftalarda sakatlık kabusuyla sarsılmış durumda; Jefferson Lerma ve Nathaniel Clyne'ın Newcastle maçında sakatlanmasıyla eksik sayısı yükseldi. Ancak yeni transfer Brennan Johnson'ın takıma katılması hücum hattına taze kan getirdi. Öte yandan Aston Villa, ligin en etkili hücum takımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Ollie Watkins'in son 3 maçtaki 4 gollü performansı ve orta sahadaki Tielemans-Kamara ikilisinin uyumu, Villa'yı bu maçta avantajlı konuma getiriyor. İşte Crystal Palace-Aston Villa maçının detayları...

CRYSTAL PALACE-ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN?

Crystal Palace-Aston Villa maçı, 7 Ocak Çarşamba günü, Selhurst Park'ta oynanacak.

CRYSTAL PALACE-ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 21. haftasındaki Crystal Palace-Aston Villa maçı, Türkiye saati ile 22.30'da, Andy Madley'in düdüğüyle start alacak.

CRYSTAL PALACE-ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zirve yarışının doruğa ulaştığı mücadele, beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

CRYSTAL PALACE-ASTON VILLA MUHTEMEL 11'LER

Crystal Palace: Henderson; Canvot, Lacroix, Guehi; Rodney, Wharton, Hughes, Mitchell; Johnson, Pino; Mateta

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Lindelof, Maatsen; Kamara, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins