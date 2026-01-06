CANLI SKOR ANA SAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
Dört dörtlük Aslan finalde! Dört dörtlük Aslan finalde! 00:55
Fenerbahçe ve Beşiktaş o isim için karşı karşıya! Fenerbahçe ve Beşiktaş o isim için karşı karşıya! 00:55
"Hep ara oyuncuya kalıyoruz" "Hep ara oyuncuya kalıyoruz" 00:54
Dursun Özbek'ten flaş Mauro Icardi yanıtı! Dursun Özbek'ten flaş Mauro Icardi yanıtı! 00:54
Okan Buruk: Kupa için her şeyimizi vereceğiz! Okan Buruk: Kupa için her şeyimizi vereceğiz! 00:54
Eren Elmalı: Attığım golden sonra... Eren Elmalı: Attığım golden sonra... 00:54
Daha Eski
Galatasaray'da Frattesi heyecanı! Galatasaray'da Frattesi heyecanı! 00:54
G.Saray 3. gole çok yaklaştı! G.Saray 3. gole çok yaklaştı! 00:54
Trabzonspor'un golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon Trabzonspor'un golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon 00:54
Barış Alper karşı karşıya kaçırdı! Barış Alper karşı karşıya kaçırdı! 00:54
Beşiktaş'ın yeni hedefi belli oldu! Beşiktaş'ın yeni hedefi belli oldu! 00:54
Sadettin Saran A Spor'a konuştu! "Hedef kupa" Sadettin Saran A Spor'a konuştu! "Hedef kupa" 00:54
Osimhen milli maçta Lookman'ın üzerine yürüdü!
Tedesco ve Reis'ten Süper Kupa sözleri!
İşte Sayısal Loto sonuçları!
Sırt hareketleri | İZLE