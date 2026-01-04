Manchester City-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig’de 20. hafta heyecanı sürüyor. Manchester City ile Chelsea, haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından birinde karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, Manchester City Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? sorularına yanıt arıyor.

İngiltere Premier Lig'de haftanın en kritik maçlarından biri Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak. Manchester City Chelsea maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? soruları sporseverler tarafından araştırılıyor. Chelsea'nin teknik direktörsüz çıkacağı mücadelede, Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City açık favori olarak gösteriliyor. City, Chelsea'ye karşı sürdürdüğü uzun yenilmezlik serisini bu maçta da korumak istiyor. Manchester City-Chelsea Premier Lig maçı, canlı yayınla futbolseverlerle buluşacak.

MANCHESTER CITY-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester City-Chelsea maçı, 4 Ocak Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, saat 20:30'da başlayacak.

MANCHESTER CITY-CHELSEA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Manchester City ve Chelsea'nin, karşı karşıya geleceği İngiltere Premier Lig maçı, Manchester'da, Etihad Stadyumu'nda oynanacak.

MANCHESTER CITY-CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City ile Chelsea arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, Bein Sports 3 kanalında canlı yayınlanacak.

ETIHAD'DA ZOR SINAV: CHELSEA SÜRPRİZ PEŞİNDE

Üç lig deplasman maçında galibiyet alamayan Chelsea için Etihad Stadyumu, sezonun en zorlu duraklarından biri olarak öne çıkıyor. Ancak teknik direktör Enzo Maresca'nın ayrılığının ardından görevi geçici olarak devralan Calum McFarlane, şampiyonluk adaylarından Manchester City karşısında beklenmedik bir sonuca imza atmayı umut ediyor.

CITY'NİN GALİBİYET SERİSİ SUNDERLAND'DA SONA ERDİ

Manchester City'nin ligdeki altı maçlık galibiyet serisi, Perşembe günü Stadium of Light'ta oynanan Sunderland karşılaşmasında noktalandı. Golsüz sona eren mücadele, skora rağmen temposu ve mücadelesiyle tarafsız izleyiciler için oldukça keyifli geçti. Sunderland, bu sonuçla City'ye karşı süren sekiz maçlık mağlubiyet serisini de bitirmiş oldu.

ARSENAL KAZANDI, BASKI CITY'YE GEÇTİ

Bu beraberlik, şampiyonluk yarışında Arsenal cephesinde sevinçle karşılandı. Kuzey Londra temsilcisi, Aston Villa'yı 4-1 mağlup ederek 2025'i galibiyetle kapattı ve Manchester City ile arasındaki puan farkını dörde çıkardı. City, Pazar günü sahaya çıktığında Arsenal'in Bournemouth deplasmanından alacağı sonuca göre liderle arasındaki farkın yedi puana çıkma ihtimaliyle karşı karşıya kalabilir.

TARİH CITY'DEN YANA: 11 MAÇTIR CHELSEA KAYBEDİYOR

Son yıllardaki karşılaşmalar, Manchester City'nin Chelsea'ye karşı ciddi bir üstünlük kurduğunu gösteriyor. Pep Guardiola'nın ekibi, Londra temsilcisine karşı 11 maçlık yenilmezlik serisiyle sahaya çıkacak. Nisan–Mayıs 2021'de yaşanan üç maçlık mağlubiyet dönemi ise City adına çoktan geride kaldı.

SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR: CITY'DE 7 EKSİK İHTİMALİ

Sunderland maçında Savinho ve Nico González'in sakatlanması, Manchester City'nin kadro planlarını zorlaştırdı. Bu iki ismin yanı sıra Oscar Bobb, John Stones ve Mateo Kovačić de sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyebilir. Omar Marmoush ve Rayan Aït-Nouri ise Afrika Uluslar Kupası'nda ülkeleri adına mücadele ediyor.

HAALAND ETIHAD'A GÜVENİYOR

Erling Haaland, Sunderland karşısında gol sevinci yaşayamadı ve Premier Lig'de Anfield'dan sonra ikinci kez bir deplasmanda skor üretemedi. Ancak Norveçli yıldız, Etihad'daki son maçta West Ham'a karşı iki gol atmıştı. Haaland, Chelsea'ye karşı oynadığı son dört maçın üçünde de ağları sarsmayı başardı.

CHELSEA'DE EKSİKLER VE CEZA ŞOKU

Chelsea cephesinde Marc Cucurella'nın durumu maç saatinde netlik kazanacak. Levi Colwill, Romeo Lavia, Dario Essugo ve Jorrel Hato'nun forma giymesi beklenmezken, Moises Caicedo da Bournemouth maçında gördüğü beşinci sarı kart nedeniyle cezalı.

McFARLANE'DEN TAKTİK SÜRPRİZ GELİR Mİ?

Enzo Maresca'nın ayrılığı sonrası Chelsea'nin nasıl bir oyun planıyla sahaya çıkacağı merak konusu. Calum McFarlane'in sürpriz bir diziliş tercih edip etmeyeceği belirsizliğini korurken, Cole Palmer'ın, Enzo Fernández ve Reece James'in önünde daha ileri bir rolde görev alması bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Manchester City muhtemel ilk 11'i: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Silva, Rodri, Reijnders, Cherki, Foden, Haaland

Chelsea'nin muhtemel ilk 11'i: Sanchez, Acheampong, Fofana, Chalobah, Gusto, James, Fernandez, Neto, Palmer, Garnacho, Pedro

