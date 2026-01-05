Manchester United'da önemli bir gelişme yaşandı. Premier Lig ekibi Teknik Direktör Ruben Amorim'in görevine son verildiğini açıkladı. Kırmızı Şeytanlar'ın resmi web sitesinden yapılan açıklamada, "Ruben, Kasım 2024'te göreve atandı ve takımı Mayıs ayında Bilbao'da düzenlenen UEFA Europa League finaline taşıdı.Manchester United Premier Lig'de altıncı sırada yer alırken, kulüp yönetimi isteksizce de olsa değişiklik yapmanın doğru zaman olduğuna karar verdi. Bu, takıma Premier Lig'de mümkün olan en yüksek sıralamaya ulaşma konusunda en iyi fırsatı verecektir.Kulüp, Ruben'e kulübe yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder ve kendisine gelecekte başarılar diler.Darren Fletcher, Çarşamba günü Burnley'e karşı oynanacak maçta takımın başında olacak." İfadeleri yer aldı.