Galatasaray-Trabzonspor maçı izle: GS-TS maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile Trabzonspor, final bileti için bu kez yeniden karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası finalinde rakip olan iki ezeli takım, kritik derbide bir kez daha kozlarını paylaşacak. Önemli eksiklerin dikkat çektiği mücadele öncesinde olası kadrolar merak ediliyor. Peki, Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?