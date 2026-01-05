Nijerya-Mozambik maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Afrika Uluslar Kupası’nda son 16 turu heyecanı, Nijerya ile Mozambik arasında oynanacak zorlu mücadeleyle sürüyor. Fas’ta sahne alacak karşılaşmada iki ekip de çeyrek finale adını yazdırmak isterken, Osimhen, Onuachu ve Ndidi gibi yıldızlara sahip Nijerya’nın sahaya hangi 11’le çıkacağı merak ediliyor. Peki, Nijerya-Mozambik maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?