Fulham-Liverpool maçı canlı izle!

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Fulham ile Liverpool, kritik mücadelede karşı karşıya geliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve şifresiz olup olmadığı, futbolseverler tarafından araştırılıyor. Liverpool, Leeds United beraberliğinin ardından yeniden galibiyet ararken; Fulham ise iç sahada güçlü rakibi karşısında puan veya puanlar almayı hedefliyor. Liverpool, dört maçlık galibiyet serisinin Leeds United karşısında alınan golsüz beraberlikle sona ermesinin ardından başkent Londra'ya gidiyor. Merseyside temsilcisi, Craven Cottage'da oynanacak karşılaşmada yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor. Fulham ise Crystal Palace ile 1-1 berabere kalarak galibiyet serisini sonlandırdı. Ev sahibi ekip, güçlü rakibi karşısında taraftarının desteğiyle sürpriz peşinde olacak. Peki, Fulham-Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

FULHAM-LIVERPOOL MAÇI HANGİ GÜN?

Fulham-Liverpool maçı, 4 Ocak Pazar günü oynanacak.

FULHAM-LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Fulham-Liverpool maçı, saat 18:00'de başlayacak.

FULHAM-LIVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fulham ve Liverpool'un karşı karşıya geleceği İngiltere Premier Lig maçı, Londra'da, Craven Cottage Stadyumu'nda oynanacak.

