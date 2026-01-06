Pisa-Como maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A’da 19. hafta kapsamında Pisa ile Como kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Ligde son sırada yer alan Pisa, taraftarı önünde kazanarak kötü gidişatı tersine çevirmeyi amaçlıyor. Sezonun formda ekiplerinden Como ise 30 puanla 6. basamaktaki konumunu koruyup zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Peki, Pisa-Como maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PISA-COMO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Serie A'da 19. haftada oynanacak Pisa-Como maçı 6 Ocak Salı günü saat 17.00'de başlayacak.

PISA-COMO MAÇI HANGİ KANALDA?

Arena Garibaldi – Stadyum Romeo Anconetani'de oynanacak Pisa-Como maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.