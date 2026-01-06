West Ham United-Nottingham Forest maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Premier Lig’in 21. haftasında West Ham United ile Nottingham Forest kritik bir randevuya çıkıyor. Nuno Espirito Santo’nun ekibi West Ham, taraftarı önünde kazanarak alt sıralardan uzaklaşıp puanını 17’ye yükseltmek istiyor. Sean Dyche yönetimindeki Nottingham Forest ise son dönemdeki kötü seriyi bu zorlu deplasmanda sonlandırıp hanesine puanlar ekleyerek 21 puana ulaşmayı amaçlıyor. Peki, West Ham United-Nottingham Forest maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

WEST HAM UNITED-NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında oynanacak West Ham United-Nottingham Forest maçı 6 Ocak Salı günü saat 23.00'te başlayacak.

WEST HAM UNITED-NOTTINGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?

Londra Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak West Ham United-Nottingham Forest maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.