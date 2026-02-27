Parma-Cagliari maç bilgileri!

Serie A'nın 27. haftasında kritik bir düşme hattı mücadelesi yaşanacak. Geçen hafta deplasmanda kazanarak morali yükselen Parma, kendi sahasında 29 puanlı Cagliari'yi konuk ediyor. 32 puanla 12. sırada bulunan ev sahibi ekip, taraftarı önünde galibiyet alarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Cagliari ise 13. sıradan rakibini yakalayarak düşme hattıyla arasına mesafe koymak istiyor. Sezonun ilk yarısında Cagliari kazanmıştı; Parma şimdi rövanş peşinde. İki takım arasındaki sadece 3 puanlık fark, maçı daha da kritik hale getiriyor. Peki Parma-Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçın tüm detayları.

Stadio Ennio Tardini'deki kritik mücadele için geri sayım başladı. Parma'da teknik direktör Carlos Cuesta, son haftalarda yakalanan taktiksel disiplini bu maça da yansıtarak oyunun kontrolünü elinde tutmayı planlıyor. Ev sahibinde sakatlıktan dönen oyuncuların takıma katılmasıyla kadro derinliği artarken, taraftar desteğinin galibiyet yolunda itici güç olması bekleniyor. Konuk ekip Cagliari cephesinde ise tecrübeli teknik direktör Fabio Pisacane, deplasmanda daha dirençli ve kontra atağa dayalı bir kurguyla sahada olacak. İki takımın birbirine yakın form grafiği ve puan tablosundaki konumları, bu 90 dakikayı Serie A'da haftanın en çekişmeli maçlarından biri haline getiriyor. İşte İtalya'daki bu önemli randevuya dair tüm detaylar...

Parma-Cagliari MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Serie A'nın 27. haftasındaki Parma-Cagliari karşılaşması, 27 Şubat 2026 Cuma günü oynanacak. Kritik mücadele, Türkiye Saati ile 22.45'te start alacak.

Parma-Cagliari MAÇI HANGİ KANALDA?

Parma-Cagliari mücadelesi, S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Parma-Cagliari MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Parma: Corvi; Circati, Troilo, Valenti; Del Prato, Bernabe, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza; Pellegrino

Cagliari: Caprile; Ze Pedro, Rodriguez, Dossena, Obert; Palestra, Adopo, Sulemana, Idrissi; Esposito, Kilicsoy