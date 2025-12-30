Botsvana ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Afrika Uluslar Kupası D Grubu'nda son hafta mücadelesine çıkıyor. Şimdiye dek karşı ağlarda gol göremeyen ve hiç puan alamayan Botsvana, turnuvaya veda ederken onur mücadelesi için sahya çıkacak. D. Kongo ise Senegal-Benin maçının sonucuna göre liderlik adımı atabilir. Bu önemli karşılaşmanın detayları merak ediliyor. İşte Botsvana-D. Kongo Cumhuriyeti maçı tüm detayları...

Botsvana-D. Kongo Cumhuriyeti maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fas'ın başkenti Rabat'taki Al-Barid Stadyumu'nda oynanacak bu karşılaşma, iki takımın turnuvadaki farklı hedeflerine sahne olacak. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Cedric Bakambu ve Theo Bongonda gibi formda hücum silahlarıyla sahadan galibiyetle ayrılarak grup aşamasını zirvede bitirme planları yapıyor. Diğer tarafta Botsvana ise henüz golle tanışamadığı turnuvada savunma direncini artırıp sürpriz bir sonuçla taraftarlarına veda etmek istiyor. İşte D Grubu'nun nihai sıralamasını belirleyecek olan Botsvana-D. Kongo Cumhuriyeti maçının tüm detayları...

Botsvana-D. Kongo Cumhuriyeti MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Botsvana-D. Kongo Cumhuriyeti maçı 30 Aralık Salı günü, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Botsvana-D. Kongo Cumhuriyeti MAÇI HANGİ KANALDA?

Al-Barid Stadyumu'ndaki Botsvana-D. Kongo Cumhuriyeti maçı, Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

Botsvana-D. Kongo Cumhuriyeti MUHTEMEL 11'LER

Botsvana: Phoko; Velaphi, Gaolaolwe, Ditlhokwe, Johnson; Ditsele, Mohutsiwa; Ratshukudu, Orebonye, Seakanyeng; Kebato

D. Kongo Cumhuriyeti: M'Pasi; Kayembe, Tuanzebe, Mbemba, Wan-Bissaka; Moutoussamy, Sadiki, Mukau; Elia, Bongonda, Bakambu