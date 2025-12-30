Chelsea-Bournemouth maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'de yılın son maç gününde Chelsea ve Bournemouth, ligin ilk yarısını galibiyetle noktalamak için sahaya çıkıyor. Teknik direktör Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, özellikle iç sahada kaybettiği puanları telafi etmek ve savunma hattındaki Levi Colwill gibi önemli eksiklere rağmen Cole Palmer'ın yaratıcılığıyla sonuca gitmek istiyor. Diğer tarafta, son haftalarda savunma zaaflarıyla dikkat çeken ve ligin en çok gol yiyen takımlarından biri olan Bournemouth, Antoine Semenyo'nun hızıyla Stamford Bridge'de gol bulmaya çalışacak. Sezonun ilk haftalarında iki takım arasında oynanan golsüz beraberliğin ardından, bu randevu her iki ekip için de sezonun ikinci yarısına hangi moralle girileceğini belirleyecek stratejik bir önem taşıyor. İşte Chelsea-Bournemouth detayları...

Chelsea-Bournemouth MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Chelsea-Bournemouth maçı 30 Aralık Salı günü oynanacak. Stamford Bridge'deki mücadele Türkiye Saati ile 22.30'da başlayacak.

Chelsea-Bournemouth MAÇI HANGİ KANALDA?

Samuel Barrott'un düdüğüyle start alacak Chelsea-Bournemouth maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Chelsea-Bournemouth MUHTEMEL 11'LER

Chelsea: Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Gusto; Fernandez, Caicedo; Neto, Palmer, Garnacho; Pedro

Bournemouth: Petrovic; Jimenez, Diakite, Senesi, Truffert; Scott, Cook; Brooks, Kluivert, Semenyo; Evanilson