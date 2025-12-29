Christopher Nkunku KİMDİR? Nkunku kaç yaşında ve nereli?
Hızı, tekniği ve çok yönlü oyun yapısıyla modern futbolun öne çıkan yıldızlarından biri olan Christopher Nkunku, Türk kulüplerinin transfer gündeminde yer almaya devam ediyor. Performansıyla dikkat çeken başarılı oyuncu hakkında bilgi almak isteyen futbolseverler, "Christopher Nkunku kimdir?" ve "Christopher Nkunku kaç yaşında, nereli?" gibi soruları araştırıyor. İşte detaylar...
CHRISTOPHER NKUNKU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Christopher Nkunku, 14 Kasım 1997 tarihinde Fransa'nın Lagny-surMarne bölgesinde dünyaya geldi. Kariyerine futbolcu olarak devam eden Nkunku 28 yaşında.
CHRISTOPHER NKUNKU HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?
Modern futbolun sevilen isimlerinden biri olan Christopher Nkunku santrafor mevkisinde oynuyor. Aynı zamanda on numara ve sol kanat bölgelerinde de forma giyebilen yetenekli futbolcu, hücum yollarında teknik direktörünün elini kolaylaştırıyor.
CHRISTOPHER NKUNKU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Profesyonel futbolculuk kariyerine Paris Saint-Germain B takımında başlayan Christopher Nkunku'nun kariyeri şu şekilde:
2014-2016 Paris Saint-Germain B 2015-2019 Paris Saint-Germain 2019-2023 RB Leipzig 2023-2025 Chelsea 2025 Milan
CHRISTOPHER NKUNKU İSTATİSTİKLERİ
PSG, RB Leipzig, Chelsea ve Milan gibi takımlarda 370 maça çıkan Christopher Nkunku, bu karşılaşmalarda 114 gol atarken, 73 defa asist yaptı.
Fransa Milli Takımı'nda 18 maçta süre bulan Christopher Nkunku, oynadığı mücadelelerde 2 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu.
CHRISTOPHER NKUNKU PİYASA DEĞERİ
Transfermarkt verilerine göre, Christopher Nkunku piyasa değeri 32 milyon euro.