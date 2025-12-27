Udinese-Lazio maçı CANLI izle: Udinese-Lazio maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Serie A’da yılın son haftasında Udinese Calcio ile Lazio Rome karşı karşıya geliyor. Orta sıralarda yalnızca bir puan farkla yer alan iki ekip, Cumartesi akşamı kritik bir mücadeleye çıkacak. Geçtiğimiz hafta ağır bir yenilgi alan Udinese, bu maçla birlikte rakibini geçmeyi hedefliyor. Futbolseverler ise Udinese-Lazio maçının başlama saatini ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını merak ediyor.