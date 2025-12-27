Canlı yayın: Senegal-D. Kongo Cumhuriyeti maçı ne zaman, hangi kanalda?

Afrika Uluslar Kupası D Grubu'nda heyecan devam ediyor! Senegal, ilk maçında elde ettiği zaferin ardından Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşı karşıya geliyor. Liderlik için büyük bir öneme sahip bu mücadele, hem Senegal için yerini sağlamlaştırma hem de D. Kongo için liderlik fırsatı anlamına geliyor. Son 16 turuna lider yükselmek için kıyasıya bir rekabet yaşanacak. Senegal-D. Kongo Cumhuriyeti maçının detayları haberimizde...