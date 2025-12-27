İngiltere Premier Lig’in 18. haftasında Burnley, sahasında Everton’ı konuk ediyor. Ligde topladığı 11 puanla 19. sırada yer alan ve son 8 maçında galibiyet yüzü göremeyen Scott Parker yönetimindeki Burnley, iç sahada bu kötü gidişata son vererek ligde kalma umutlarını canlı tutmayı hedefliyor. Öte yandan, 24 puanla 10. sırada yer alan David Moyes idaresindeki Everton, Chelsea ve Arsenal karşısında aldığı üst üste mağlubiyetlerin ardından bu deplasmanı yeniden yükselişe geçme fırsatı olarak görüyor. İşte Burnley-Everton maçı detayları...

Burnley-Everton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Premier Lig'de kalma savaşı veren Burnley ile son haftalarda topladığı puanlarla orta sıralara yerleşen Everton arasındaki mücadele, her iki takımın sezon planlaması açısından stratejik bir önem taşıyor. Scott Parker yönetimindeki Burnley, savunma disiplinini ön planda tutarak rakibinin oyun kurma becerisini kısıtlamayı ve hızlı hücumlarla skor üretmeyi hedefliyor. Diğer tarafta konuk takım ise fiziksel güce dayalı oyun karakterini sahaya yansıtarak deplasmandan puanla dönmeyi planlıyor. İşte Burnley-Everton maçı detayları...

Burnley-Everton MAÇI NE ZAMAN?

Burnley-Everton maçı, 27 Aralık Cumartesi günü, Turf Moor'da oynanacak.

Burnley-Everton MAÇI SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 18. haftasındaki karşılaşma, Türkiye Saati ile 18.00'de başlayacak.

Burnley-Everton MAÇI HANGİ KANALDA?

Craig Pawson'un yöneteceği Burnley-Everton maçı, beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

Burnley-Everton MUHTEMEL 11'LER

Burnley: Dubravka; Ekdal, Worrall, Laurent; Walker, Ugochukwu, Cullen, Pires; Bruun Larsen, Broja, Anthony

Everton: Pickford; Mykolenko, Keane, Tarkowski, O'Brien; Garner, Iroegbunam; Grealish, Alcaraz, McNeil; Barry