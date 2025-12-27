Benin-Botsvana maçı izle | Saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler!

Afrika Uluslar Kupası D Grubu'nda heyecan dorukta! Benin, ikinci hafta mücadelesinde Botsvana ile karşı karşıya geliyor. Her iki takım da grup aşamasında henüz puan alamadı ve bu maç, son 16 turuna kalma umutlarını sürdürmek için kritik bir fırsat. Benin, Demokratik Kongo karşısında aldığı mağlubiyetin ardından sahasında galibiyet ararken, Botsvana ise Senegal'e karşı yaşadığı ağır yenilgiyi telafi etmek istiyor. Maçın yayın bilgileri ve detayları haberimizde...