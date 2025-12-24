İran'da hava kirliliği futbol müsabakalarını durdurdu!

İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliğinin etkisini artırması sonrası spor müsabakalarına ara verildi. Sağlığı tehdit eden kirlilik seviyesi sonrası kentte bugün yapılması planlanan tüm futbol karşılaşmaları ertelendi. İşte detaylar...