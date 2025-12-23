Afrika Uluslar Kupası D Grubu’nda açılış sahnesi, kıtanın son yıllardaki en baskın gücü Senegal ile turnuvaya yıllar sonra geri dönen Botsvana’yı karşı karşıya getiriyor. Kadrosunda önemli isimleri barındıran Senegal, şampiyonluk yolunda hata yapmadan başlamayı hedeflerken; Botsvana ise tarihinin ilk turnuva galibiyetini almak için dev rakibi karşısında büyük bir direniş sınavı verecek. Turnuvanın en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan Senegal’in hücum gücü ile Botsvana’nın kompakt savunma anlayışının çarpışacağı maçın detayları ve yayın bilgileri haberimizde...

Senegal-Botsvana maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fas'ta düzenlenen AFCON 2025 heyecanı, D Grubu'ndaki asimetrik ama bir o kadar da merak uyandıran Senegal-Botsvana mücadelesiyle devam ediyor. Afrika futbolunun son dönemdeki zirve ortağı Senegal, hem tecrübesi hem de dünya çapındaki yıldızlarıyla sahaya mutlak favori olarak çıkarken; elemelerde kök söktüren Botsvana, bu kez turnuva sahnesinde sürpriz peşinde koşuyor. Teknik direktörü Pape Thiaw yönetiminde turnuvaya fırtına gibi girmek isteyen Senegal, baskılı oyunuyla işi erken bitirmeyi amaçlıyor. Diğer yanda ise kaybedecek bir şeyi olmayan ve disiplinli oyun karakteriyle tanınan Botsvana'nın, bu zorlu sınavda sergileyeceği performans tüm kıtanın merceği altında olacak. İşte Senegal-Botsvana maçı yayın bilgileri...

Senegal-Botsvana MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Senegal-Botsvana maçı, Grand Stade de Tanger'de, 23 Aralık Salı günü oynanacak. Moritanyalı hakem Karşılaşma, Türkiye saati ile 18.00'de start alacak.

Senegal-Botsvana MAÇI HANGİ KANALDA?

Afrika Uluslar Kupası D Grubu ilk haftasında oynanacak Senegal-Botsvana maçı, Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Senegal-Botsvana MUHTEMEL 11'LER

Senegal: Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf; Gueye, Camara, P. Sarr; Ndiaye, Mane, I. Sarr

Botsvana: Kaosipula; Velaphi, Leinanyane, Gaolaolwe, Johnson; Seakanyeng, Mohutiswa, Ditsele; Boy, Sesinyi, Orebonye