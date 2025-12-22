Mısır-Zimbabve maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Afrika Uluslar Kupası B Grubu’nda ilk hafta karşılaşmalarından biri, Mısır ile Zimbabve arasında oynanacak. Güney Afrika ve Angola’nın da yer aldığı grupta avantaj elde etmek isteyen iki ekip, turnuvaya puan kaybı yaşamadan başlamak istiyor. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen mücadele, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Mısır-Zimbabve maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?