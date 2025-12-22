CANLI SKOR ANA SAYFA
3
Aspor Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'a Inter'den bomba transfer! Beşiktaş'a Inter'den bomba transfer! 11:10
İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi! 10:49
G.Saray o futbolcu için kararını verdi! G.Saray o futbolcu için kararını verdi! 10:47
F.Bahçe'de transfer basına sızdı! F.Bahçe'de transfer basına sızdı! 10:31
Icardi'den Hagi'ye 'rekor' mesajı! Icardi'den Hagi'ye 'rekor' mesajı! 09:36
Ahmet Çakar: Torreira'yı oyundan atamadı Ahmet Çakar: Torreira'yı oyundan atamadı 09:16
Daha Eski
"Attığı golle sözleşmeyi kaptı" "Attığı golle sözleşmeyi kaptı" 08:53
Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı bilgileri Gençlerbirliği-Trabzonspor maçı bilgileri 07:14
Osimhen'den flaş Galatasaray sözleri! Osimhen'den flaş Galatasaray sözleri! 00:30
Osimhen'den flaş Galatasaray sözleri! Osimhen'den flaş Galatasaray sözleri! 00:29
Trabzonspor vefatının 5. yılında Özkan Sümer'i andı! Trabzonspor vefatının 5. yılında Özkan Sümer'i andı! 00:22
Trabzonspor vefatının 5. yılında Özkan Sümer'i andı! Trabzonspor vefatının 5. yılında Özkan Sümer'i andı! 00:11
Güney Afrika-Angola maçı saat kaçta?
Mali-Zambiya maçı saat kaçta?
Süper Loto sonuçları belli oldu!
Kas geliştirirken en sık yapılan 5 hata