Afrika Uluslar Kupası A Grubu’nda ilk hafta heyecanı, Mali ile Zambiya arasındaki mücadeleyle yaşanacak. Fas’ta düzenlenen turnuvada iki ekip de sahaya galibiyet parolasıyla çıkıyor. Fas ve Komorlar’ın yer aldığı grupta avantajlı bir konum elde etmek isteyen takımlar, bu kritik karşılaşmada hata yapmamayı amaçlıyor. Futbolseverler ise Mali-Zambiya maçının oynanacağı tarih, saat ve canlı yayın bilgilerini merakla araştırıyor. Peki, Mali-Zambiya maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

MALİ-ZAMBİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nun ilk haftasında oynanacak Mali-Zambiya maçı 22 Aralık Pazartesi günü saat 17.00'de başlayacak.

MALİ-ZAMBİYA MAÇI HANGİ KANALDA?

V. Muhammed Stadyumu'nda oynanacak Mali-Zambiya maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.