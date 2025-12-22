Afrika Uluslar Kupası B Grubu’nda Güney Afrika ile Angola, turnuvaya güçlü bir giriş yapma hedefiyle karşı karşıya geliyor. Fas’ta oynanacak mücadelede iki ekip de ilk maçtan 3 puan çıkararak grupta avantaj elde etmek istiyor. Mısır ve Zimbabve’nin de yer aldığı grupta dengeleri etkileyebilecek bu karşılaşma, büyük bir heyecana sahne olmaya aday. Peki, Güney Afrika-Angola maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Afrika Uluslar Kupası B Grubu'nda Güney Afrika ile Angola, turnuvaya iddialı bir başlangıç yapmak için sahaya çıkıyor. Fas'ta düzenlenen organizasyonda iki ekip de ilk maçtan 3 puan alarak avantaj yakalamayı hedefliyor. Mısır ve Zimbabve'nin de bulunduğu grupta üst tura çıkacak takımlar merak edilirken, bu mücadele büyük önem taşıyor. Futbolseverler, "Güney Afrika-Angola maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Güney Afrika-Angola maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÜNEY AFRİKA-ANGOLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Afrika Uluslar Kupası B Grubu ilk haftasında oynanacak Güney Afrika-Angola maçı 22 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

GÜNEY AFRİKA-ANGOLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Marrakech Stadyumu'nda oynanacak Güney Afrika-Angola maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.