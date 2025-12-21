İspanya La Liga’nın 17. haftasında Villarreal ile Barcelona, haftanın en merak edilen randevularından birinde kozlarını paylaşacak. Sezon boyunca ortaya koyduğu başarılı futboluyla dikkatleri üzerine çeken Villarreal, geride kalan 15 maçta topladığı 35 puanla ligde 3. sıraya yerleşmiş durumda ve güçlü rakibi karşısında çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. Barcelona cephesinde ise zirve kararlılığı ön planda. Teknik Direktör Hansi Flick’in yönetiminde istikrarlı bir grafik çizen Katalan temsilcisi, 43 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Peki, Villarreal-Barcelona maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

İspanya La Liga'da 17. haftanın en dikkat çeken mücadelelerinden biri, Villarreal ile Barcelona'yı karşı karşıya getirecek. Bu sezon sergilediği etkileyici performansla ligin sürpriz ekipleri arasında gösterilen Villarreal, oynadığı15 maç sonunda topladığı 35 puanla 3. basamakta yer alıyor. Barcelona cephesinde ise hedef net. Teknik Direktör Hansi Flick yönetiminde yoluna emin adımlarla devam eden Katalan ekibi, 43 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Peki, Villarreal-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VILLARREAL-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'da 17. haftada oynanacak Villarreal-Barcelona maçı 21 Aralık Pazar günü saat 18.15'te başlayacak.

VILLARREAL-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

El Madrigal Stadyumu'nda oynanacak Villarreal-Barcelona maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.