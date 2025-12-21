Real Betis-Getafe maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

İspanya La Liga’da 17. hafta programının dikkat çeken randevularından biri, Real Betis ile Getafe arasında oynanacak. Kendi sahasında taraftar desteğini arkasına alacak olan Real Betis, bu kritik karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak toplam puanını 28’e çıkarmayı ve lig sıralamasındaki yerini daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor. Getafe açısından ise tablo pek parlak değil. Son dönemde oynadığı 3 resmi karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılan konuk ekip, kötü gidişata son vermek için bu zorlu deplasmanı bir fırsat olarak görüyor. Peki, Real Betis-Getafe maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?