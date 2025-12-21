Mainz 05-St. Pauli maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Bundesliga’nın 15. haftasında Mainz 05 ile St. Pauli, kritik bir karşılaşmada karşı karşıya geliyor. Ligin dibinde yer alan Mainz, taraftarı önünde oynayacağı bu maçla kötü gidişe dur demek istiyor. St. Pauli cephesinde ise hedef, zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmek. 11 puanla 16. sırada bulunan konuk ekip için de bu mücadele hayati önem taşıyor. Peki, Mainz 05-St. Pauli maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?