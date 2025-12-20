Real Oviedo-Celta Vigo maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

La Liga’da 17. haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Real Oviedo ile Celta Vigo kozlarını paylaşacak. Kendi sahasında çıkış arayan Real Oviedo, 10 puanla 19. sırada bulunurken bu mücadeleyle düşme hattından uzaklaşmayı amaçlıyor. Celta Vigo ise deplasmanda galibiyet alarak yükselişini sürdürmek istiyor. 22 puanla 8. sırada yer alan konuk ekip için de bu maç kritik önem taşıyor. Peki, Real Oviedo-Celta Vigo maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?