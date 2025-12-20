Augsburg-Werder Bremen MAÇI CANLI İZLE: Saat kaçta, hangi kanalda?

Bundesliga'da düşme hattından uzaklaşmak için kritik bir mücadele başlıyor. 15. sırada yer alan Augsburg, kendi sahasında Werder Bremen'i konuk ediyor. Puana ihtiyaç duyan iki takımın karşılaşmasında, Augsburg'un alacağı galibiyet ateş hattından uzaklaşmasını sağlayacakken, Werder Bremen orta sıralara tırmanmak için zorlu bir sınav verecek. Maç öncesi detaylar merak ediliyor. Peki Augsburg-Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?