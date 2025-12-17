Talavera-Real Madrid maç bilgisi: Saati, kanalı ve muhtemel 11'ler!

Talavera, Copa Del Rey'de Real Madrid ile karşılaşarak büyük bir mücadeleye çıkıyor. La Liga'nın güçlü temsilcisi, sezonun zorlu anlarını geride bırakmak için bu maçta kesin bir galibiyet hedefliyor. Arda Güler'li Real Madrid, Celta Vigo'ya karşı yaşadığı son mağlubiyetin ardından toparlanmak istiyor. Talavera'nın bu zorlu mücadelede sürpriz yapma şansı var mı? Talavera-Real Madrid maçının tarihi, saati ve yayın bilgileriyle ilgili detaylar haberimizde.