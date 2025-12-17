İngiltere Lig Kupası’nın çeyrek finalinde Newcastle United, Fulham ile karşı karşıya geliyor. St. James' Park’ta oynanacak bu kritik mücadelede, ev sahibi Newcastle, son dönem formuyla dikkat çekerken, Fulham ise sürpriz peşinde. Her iki takımın da kazanmak için her şeyini ortaya koyacağı bu maçta, taraftarlar büyük bir heyecanla bekliyor. Peki, Newcastle United-Fulham maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Lig Kupası'nda yarı finale yükselecek ekiplerin belirlendiği çeyrek final aşamasında bu akşam Newcastle United, kendi sahasında Fulham'ı konuk edecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak zorlu mücadelede Newcastle United, geçtiğimiz yıl finalde kaçırdığı kupaya bu kez ulaşmak için galibiyet ararken; Fulham, deplasmanda tur vizesi almanın planlarını yapıyor. St. James' Park'taki karşılaşma, her iki takımın da sezon hedefleri doğrultusunda en kritik virajlardan biri olarak görülüyor. İşte Newcastle United-Fulham maçının tüm detayları...

Newcastle United-Fulham MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Newcastle United-Fulham maçı, 17 Aralık Çarşamba günü oynanacak. St. James' Park'taki karşılaşma, Türkiye saati ile 23.15'te başlayacak.

Newcastle United-Fulham MAÇI HANGİ KANALDA?

Newcastle United-Fulham maçı Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak. Hakem Darren England'ın düdük çalacağı mücadelede, hakem yardımcılıklarını ise Scott Ledger ve Akil Howson yapacak.

Newcastle United-Fulham MUHTEMEL 11'LER

Newcastle United: Ramsdale; Livramento, Schar, Thiaw, Hall; Miley, Guimaraes, Joelinton; Murphy, Wissa, Barnes

Fulham: Leno; Tete, Andersen, Cuenca, Castagne; Berge, Lukic; Wilson, King, Kevin; Jimenez