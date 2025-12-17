Racing Santander-Villarreal canlı yayın bilgileri: Saati, kanalı ve 11'leri!

İspanya Kral Kupası'nda heyecan dorukta! Racing Santander, ligdeki liderliğini pekiştirmek için Villarreal karşısında zafer peşinde. 2. Lig'in zirvesindeki ev sahibi, La Liga'nın güçlü temsilcisi ile karşılaşarak kupayı kazanmayı amaçlıyor. Villarreal ise sezonun flaş ekibi olarak başarılarını Kral Kupası'nda da sürdürmek istiyor. Peki Racing Santander-Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?