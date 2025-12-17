İspanya Kral Kupası'nda heyecan dorukta! Albacete, 2. Lig'deki konumunu aşarak Celta Vigo ile karşı karşıya geliyor. La Liga'nın 8. sırasındaki rakibi, son galibiyetleriyle moral buldu ve kupada iddialı. Bu heyecan dolu maçta, Albacete'nin finale uzanma çabası ve Celta Vigo'nun 3 puan hedefi dikkat çekiyor. Peki, Albacete-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Albacete, Kral Kupası son 32 turunda Celta Vigo'yu konuk ediyor. Bu sezon yer aldığı 2. Lig'de istediği başarıyı henüz yakalayamayan ev sahibi ekip, kupa hasretini dindirmek için ilk adımı La Liga'nın güçlü ismi karşısında atmak için sahaya çıkacak. Celta Vigo ise La Liga'da 22 puanla yer aldığı 8. sıradan ilk 5'e yükselme mücadelesi verirken bir yandan da Kral Kupası'nı müzesine götürmeyi hedefliyor. İşte Albacete-Celta Vigo maçının detayları...

Albacete-Celta Vigo MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Albacete-Celta Vigo maçı, 17 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Carlos Belmonte Stadyumu'ndaki karşılaşma, Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.

Albacete-Celta Vigo MAÇI HANGİ KANALDA?

Albacete-Celta Vigo maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.