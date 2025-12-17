Paris Saint-Germain, Kıtalararası Kupa finalinde Flamengo ile karşılaşarak tarihe geçiyor. Ahmed bin Ali Stadyumu'nda gerçekleşecek bu heyecan dolu mücadele, son Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'nin şampiyonluk arayışını ve Flamengo'nun Challenger Cup zaferinin ardından gelen çıkışını gözler önüne serecek. Futbolseverler, maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler hakkında detayları merak ediyor. Peki PSG-Flamengo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kıtalararası Kupa'da final heyecanı yaşanıyor. Fransa takımı PSG ile Brezilyalı rakibi Flamengo, kupayı kaldıran taraf olmak için kozlarını paylaşacak. Ligue 1'de bu sezon deplasmanda Marsilya ve Monaco yenilgileri dışında mağlubiyeti bulunmayan Paris-Saint Germain, geçen yaz Kulüpler Dünya Kupası grup aşamasında Batafogo'ya 1-0 yenilmesinin ardından ikinci kez bir Brezilya kulübüyle karşılaşacak. Flamengo ise 1981'de Tokyo'da Liverpool'u 3-0 yenerek kazandıkları ilk Intercontinental Cup şampiyonluğunun ardından, ikinci şampiyonluklarına bir galibiyet uzaklıktalar. PSG-Flamengo maçının canlı yayın bilgilerini sizler için derledik.

PSG-FLAMENGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

PSG-Flamengo maçı, 17 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Ahmad bin Ali Stadyumu'ndaki karşılaşma, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak.

PSG-FLAMENGO MAÇI HANGİ KANALDA?

PSG-Flamengo maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmada ABD Futbol Federasyonu'ndan hakem Ismail Elfath düdük çalacak. Hakem yardımcılıklarını ise Corey Parker ve Kyle Atkins üstlenecek.

PSG-FLAMENGO MUHTEMEL 11'LER

PSG: Chevalier; Zaire-Emery, Beraldo, Marquinhos, Mendes; Vitinha; Neves, Kang-in; Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Pereira, Lucas; Pulgar, Jorginho; Carrascal, de Arrascaeta, Everton; Plata