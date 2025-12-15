İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Manchester United, gol düellosuna sahne olan maçta Bournemouth ile berabere kaldı. İşte detaylar...

Premier Lig'in 16. haftasının kapanış maçında Manchester United evinde Bournemouth ile 4-4 berabere kaldı.



United'ın gollerini 13. dakikada Amad Diallo, 45+4. Casemiro, 77. dakikada Bruno Fernandes ve 79. dakikada Matheus Cunha kaydetti.



Bournemouth'un golleri ise 40. dakikada Antoine Semenyo, 46. dakikada Evanilson, 52. dakikada Marcus Tavernier ve 84. dakikada Eli Kroupi Junior'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte Manchester United haftayı 26 puanla 6. sırada tamamlarken, Bournemouth ise 21 puanla 13. sırada kapattı.

Premier Lig'in bir sonraki haftasında Manchester United, Aston Villa deplasmanına konuk olacak. Bournemouth ise sahasında Burnley'i ağırlayacak.