Fiorentina-Hellas Verona maçı izle: Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

İtalya Serie A'da düşme hattındaki iki kritik takım, Fiorentina ve Hellas Verona karşı karşıya geliyor. Fiorentina, ligin dibinde yer alarak tarihinin en kötü başlangıcını yaparken, Hellas Verona ise 19. sırada. Her iki takım da bu maçtan alacağı kritik 3 puanla yükselişe geçmeyi hedefliyor. Ligdeki dengeleri değiştirebilecek ve sezon hedeflerini belirleyecek karşılaşmanın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte Fiorentina-Hellas Verona maçı detayları...