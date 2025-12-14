Almanya Bundesliga’da 14. hafta heyecanı, Werder Bremen ile Stuttgart’ı karşı karşıya getirecek kritik bir mücadeleyle devam edecek. Teknik Direktör Horst Steffen yönetiminde son haftalarda aradığı sonuçları bulamayan Werder Bremen, ligde oynadığı son 3 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı. Stuttgart tarafında ise tablo daha umut verici. Teknik Direktör Sebastian Hoeness liderliğinde istikrarlı bir performans ortaya koyan konuk ekip, Bremen deplasmanından da kayıpsız dönerek yoluna emin adımlarla devam etmeyi amaçlıyor. Peki, Werder Bremen-Stuttgart maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

WERDER BREMEN-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'da 14. haftada oynanacak Werder Bremen-Stuttgart maçı 14 Aralık Pazar günü saat 21.30'da başlayacak.

WERDER BREMEN-STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Weser Stadyumu'nda oynanacak Werder Bremen-Stuttgart maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.