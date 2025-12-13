Serie A’da 15. haftanın öne çıkan randevularından biri, Parma ile Lazio’yu karşı karşıya getirecek. Ligde son dönemde toparlanma sinyalleri veren Parma, Carlos Cuesta yönetiminde ivme yakalamış durumda. Sarı-mavililer, son 5 haftada hanesine yazdırdığı 9 puan sayesinde 16. sıraya yükselerek tehlikeli bölgeden uzaklaşma adına moral depoladı. Lazio cephesinde ise hedef daha iddialı. Maurizio Sarri’nin öğrencileri, 19 puanla 10. basamakta yer alıyor ve Avrupa potasına yaklaşmak için bu zorlu deplasmandan galibiyetle dönmenin planlarını yapıyor. Peki, Parma-Lazio maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

PARMA-LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 15. haftasında oynanacak Parma-Lazio maçı 13 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

PARMA-LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA?

Ennio Tardini'de oynanacak Parma-Lazio maçı S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.