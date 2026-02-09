Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda ağırladığı Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından yapılan basın toplantısında mücadeleye dair değerlendirmelerde bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, aspor.com.tr Muhabiri Kağan Soytorun'un sorusuna verdiği yanıt ile dikkat çekti.

53 yaşındaki çalıştırıcının Soytorun'un "İlk değişikliğinizi 78. dakikada yapmayı tercih ettiniz. Bu tercihin sebebi takımın oyunundan ve fiziksel durumundan memnun olmanızdan dolayı mı, yoksa hamle oyuncusu eksikliği yaşadığınızı düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıtı şu şekilde oldu...

"GOL HER AN GELECEK GİBİYDİ"

"Dediğiniz gibi, ilk 20 dakika haricinde takımın oyunundan ve fiziksel durumundan memnundum. İkinci golü bulduğumuz andan itibaren öne geçmeye çok yakındık. Gol her an gelecek gibiydi. Bundan dolayı değişiklik yapma gereği hissetmedim fakat bugün kazanmak kısmet değilmiş."