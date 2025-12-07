Lorient-Lyon maçı yayın bilgisi ve muhtemel 11'ler!

Lorient, Ligue 1'in 15. haftasında Lyon ile karşı karşıya geliyor. Düşme hattından uzaklaşmak isteyen ev sahibi, son 3 maçta yakaladığı yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor. Konuk ekip Lyon ise, ilk 5 mücadelesini devam ettirmek için kritik bir galibiyet arayışında. İki takım için de kritik öneme sahip maçın detayları merak ediliyor. Peki Lorient-Lyon maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?