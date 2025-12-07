İspanya La Liga’nın 16. haftasında gözler, Elche ile Girona arasında oynanacak önemli karşılaşmaya çevriliyor. Lige istediği gibi bir başlangıç yapamasa da toparlanma sinyalleri veren Elche, kendi taraftarı önünde üst üste ikinci galibiyetini alarak çıkışını sürdürmek istiyor. Öte yandan Girona cephesinde işler bir süredir yolunda gitmiyor. Son dört maçında galibiyetle tanışamayan Katalan temsilcisi, kötü gidişata dur demek için Elche deplasmanına büyük bir motivasyonla çıkacak. Peki, Elche-Girona maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

ELCHE-GIRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 16. haftasında oynanacak Elche-Girona maçı 7 Aralık Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

ELCHE-GIRONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mauel Martinez Valero Stadyumu'nda oynanacak Elche-Girona maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.