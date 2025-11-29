CANLI SKOR ANA SAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
Tekke: Bir şey olmaz dememeliyiz! Tekke: Bir şey olmaz dememeliyiz! 22:33
Hangi golü daha güzeldi? Muçi yanıtladı! Hangi golü daha güzeldi? Muçi yanıtladı! 22:30
"Biz bir aile takımıyız" "Biz bir aile takımıyız" 22:25
"Golü yedikten sonra..." "Golü yedikten sonra..." 22:24
Doğan'dan Hacıosmanoğlu’na forma hediyesi Doğan'dan Hacıosmanoğlu’na forma hediyesi 22:09
Onuachu Visca'yı unutmadı Onuachu Visca'yı unutmadı 21:17
Daha Eski
Skriniar'dan flaş Osimhen ve Icardi sözleri! Skriniar'dan flaş Osimhen ve Icardi sözleri! 20:06
Fatih Tekke: Mecbur kadroya aldık! Fatih Tekke: Mecbur kadroya aldık! 19:38
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Beşiktaş'ta sakatlık şoku! 18:45
G.Saray'da yıldız isim hakkında flaş ayrılık iddiası! G.Saray'da yıldız isim hakkında flaş ayrılık iddiası! 18:39
Trabzonspor evinde Konyaspor'u yendi! Trabzonspor evinde Konyaspor'u yendi! 18:06
Trabzonspor-Konyaspor | İlk 11'ler belli oldu! Trabzonspor-Konyaspor | İlk 11'ler belli oldu! 17:58
Nuri Şahin: Bu maç bize ilaç oldu!
"Ortaya koyduğumuz oyunun karşılığı..."
VODAFONE’DAN 5G’DE YAPAY ZEKA DESTEKLİ MÜŞTERİ DENEYİMİ
İşte gece açlığını kontrol etmenin yolları