İtalya Serie A'nın 13. haftasında Juventus ile Cagliari, Allianz Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Bu sezon Juventus formasıyla gösterdiği performansla göz dolduran Kenan Yıldız, yine sahneye çıktı.
Yıldız futbolcu, takımının 1-0 geriye düşmesinden sadece 1 dakika sonra attığı golle skora dengeyi getirdi.
Kenan, 45+1. dakikasında bir kez daha sahneye çıkarak takımını 2-1 öne geçirdi.
İŞTE O GOLLER
KENAN YILDIZ, CAGLIARI'YE HEMEN CEVAP VERİYOR! 🌟 pic.twitter.com/VeEzfua86I— S Sport Plus (@ssportplustr) November 29, 2025
KENAAAANNNNNNN BU KEZ SOL AYAKLA ATTI! 👌 pic.twitter.com/KXlRrQOFKT— S Sport Plus (@ssportplustr) November 29, 2025