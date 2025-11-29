Kenan Yıldız parlamaya devam ediyor! İlk yarıda 2 gol birden

Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, takımının 1-0 geriye düştüğü maçın ilk yarısında 2 gol atarak Juventus'u üstünlüğe taşıdı. İşte o goller...

İtalya Serie A'nın 13. haftasında Juventus ile Cagliari, Allianz Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Bu sezon Juventus formasıyla gösterdiği performansla göz dolduran Kenan Yıldız, yine sahneye çıktı.

Yıldız futbolcu, takımının 1-0 geriye düşmesinden sadece 1 dakika sonra attığı golle skora dengeyi getirdi.

Kenan, 45+1. dakikasında bir kez daha sahneye çıkarak takımını 2-1 öne geçirdi.

İŞTE O GOLLER